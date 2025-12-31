الأخبار

الإعلام الأمني تعلن ضبط أكثر من 1000 وثيقة لبقايا داعش وتقويض نشاطه الإعلامي


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن ضبط أكثر من 1000 وثيقة لبقايا عصابات داعش الإرهابية في 2025، فيما أشارت الى نجاحها بتقويض النشاط الإعلامي لتلك العصابات، حيث ذكر رئيس الخلية، الفريق سعد معن للوكالة االرسمية، إن "هناك مسارات إعلامية مدروسة في نقل المعلومات للمتلقي والرأي العام الداخلي والخارجي، نجحت إلى حد بعيد بتقويض النشاط المعادي من خلال التوسع في رصد وتحليل نشاط عصابات داعش لسنة 2025".

وأضاف أن "مجموع المواضيع المرصودة بلغ (1041) موضوعاً، تضمنت صوراً وبوسترات وملفات ومنشورات وفيديوهات، أظهرت عصابات داعش الإرهابية كتنظيم هجين يجمع بين عمليات عسكرية محدودة وحملة إعلامية معتمدة على منصات متعددة وشبكة تمويل تعتمد على التبرعات".

كذلك أوضح أن "إحصائية نشر ورصد الإعلام الأمني بلغت (385) خبراً وبياناً، فيما تم إصدار (318) مقطعاً فيديوياً، بينما بلغ عدد الأخبار المرصودة بين مسموع ومرئي ومقروء (6100) خبر، كما رُصد أكثر من (3916) شائعة، وكان عدد التقارير الدولية المرصودة التي نُشرت حول العراق (10) تقارير".

وحول انتخابات مجلس النواب 2025، أوضح معن أن "أبرز ما نفذته الخلية خلال انتخابات مجلس النواب لعام 2025، هو العمل على الحد من خطاب العنف والكراهية في خطابات بعض المرشحين، ومحاربة الشائعات والأخبار الانتخابية الكاذبة، والحرص على توحيد الخطاب الأمني ودعوة الرأي العام إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وتنظيم حملات إعلانية وإعلامية تدعو القوات الأمنية والعسكرية للتصويت بحرية تامة".

كما لفت إلى أن "الخلية عقدت بخصوص الانتخابات (20) اجتماعاً و(19) زيارة ميدانية، وأقامت (23) ورشة عمل و(79) لقاءً تلفزيونياً، وبلغ عدد المنشورات والمطبوعات (36) بوستراً، وأصدرت (68) فيديواً توعوياً، وأقامت حملات توعوية بعدد (38) حملة، ورصدت أكثر من (752) شائعة انتخابية"، مؤكداً "حرص الخلية على رفع القابليات وتطوير المهارات لمنسوبي الإعلام الأمني".

