العامري يبحث مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني مستجدات الوضع السياسي في البلد

استقبل الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري اليوم الأربعاء في مكتبه ببغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب العامري بحث مستجدات الوضع السياسي في البلاد واستعراض عمق العلاقات التاريخية بين منظمة بدر والحزب الديمقراطي الكردستاني وما تمثله من أهمية في دعم مسار العمل السياسي المشترك.

كما ناقش الجانبان ملفي تشكيل الحكومة الجديدة والرئاسات الثلاث في إطار التفاهمات الوطنية وبما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية.