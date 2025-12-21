جهاز المخابرات الوطني ينفي تلقيه رسالتي تحذير تخص ضربات عسكرية

نفى جهاز المخابرات الوطني، تلقي العراق رسالتي تحذير تخص قرب تعرض البلاد لضربات عسكرية.

وقال الجهاز في بيان، "نشرت صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20 كانون الأول 2025 تقريراً إدعى أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية".

وأضاف البيان "في الوقت الذي ننفي فيه صحة ما ورد في تقرير الصحيفة أعلاه جملة وتفصيلاً نؤكد أن الحكومة العراقية لم تتلقَ أية رسالة من هذا النوع".

ودعا جهاز المخابرات وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في التعاطي مع هكذا قضايا تمس الأمن القومي للدولة العراقية".