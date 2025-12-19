الحشد الشعبي: العثور على كدس عتاد شرق صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، العثور على كدس عتاد شرق صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان، أن" قوة من اللواء 52 ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي، عثرت على كدس من العتاد ومواد متفجرة وصواريخ في منطقة بير الذهب شرق قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن" العملية جاءت بعد تحرك قوة من الفوج الثاني، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة بشأن وجود كدس للعتاد في المنطقة، حيث نُفِّذ واجب أمني ضمن قاطع المسؤولية، وتم الكشف عن الموقع المحدد".

وتابع البيان، أن" الجهات الفنية المختصة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العتاد وتأمين الموقع وفق الضوابط المعتمدة، دون تسجيل أي خروقات أو أضرار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة بقايا الجماعات الإرهابية، ومنع استغلال المناطق في تنفيذ أعمال تهدد أمن المواطنين".