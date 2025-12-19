الأخبار

الحشد الشعبي: العثور على كدس عتاد شرق صلاح الدين


 أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، العثور على كدس عتاد شرق صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان، أن" قوة من اللواء 52 ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي، عثرت على كدس من العتاد ومواد متفجرة وصواريخ في منطقة بير الذهب شرق قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن" العملية جاءت بعد تحرك قوة من الفوج الثاني، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة بشأن وجود كدس للعتاد في المنطقة، حيث نُفِّذ واجب أمني ضمن قاطع المسؤولية، وتم الكشف عن الموقع المحدد".

وتابع البيان، أن" الجهات الفنية المختصة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العتاد وتأمين الموقع وفق الضوابط المعتمدة، دون تسجيل أي خروقات أو أضرار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة بقايا الجماعات الإرهابية، ومنع استغلال المناطق في تنفيذ أعمال تهدد أمن المواطنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة النقل توضح حقيقة عقد القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير
الحشد الشعبي: العثور على كدس عتاد شرق صلاح الدين
هيئة النزاهة تدعو مُنظمة الشفافية الدولية إلى اعتماد فرع وطني لها في بغداد
الداخلية تفكك شيفرة جريمة اغتيال عقيد في كركوك وهذا ما كشفته التحقيقات
امن الحشد الشعبي يعتقل واثق البطاط بمذكرة قضائية بتهمة إهانة القوات المسلحة العراقية
إمام جمعة النجف يشدد على ضرورة المحافظة القيم الإسلامية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية
قيادة شرطة كركوك تنعى استشهاد العقيد زيد عادل صبيح في ميدان الواجب
إحباط محاولة ابتزازٍ إلكتروني لفتاة والقبض على المتهم في أبي غريب
كربلاء.. القبض على مهربي آثار من جنسيات عربية وضبط مخطوطات نادرة
الـ F_16 تدك مضافتين لـ"داعش" في الانبار تسفر عن سقوط قتلى وتدمير اسلحة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك