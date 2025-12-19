مجلس القضاء الأعلى: السلطة القضائية حريصة على حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، أن السلطة القضائية حريصة على حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز، حيث ذكر زيدان في بيان بمناسبة حلول عيد الصوم للإيزيديين، "يسرّني أن أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الإيزيدي في العراق، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة عليكم بالخير واليُمن والسلام". كما أضاف أن "هذه المناسبة الدينية تمثل قيماً إنسانية سامية في الصبر والتسامح والتآخي، ونؤكد بهذه المناسبة حرص مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية، على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز راجين أن يعمّ الأمن والاستقرار ربوع عراقنا العزيز، وأن يكون هذا العيد فاتحة خير وسلام للجميع".



