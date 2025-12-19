الاستخبارات العسكرية تقبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد والأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد والأنبار، فقد ذكرت المديرية في بيان، أنه "استكمالاً لجهودها المستمرة للقضاء على جميع المطلوبين والعابثين بأمن البلاد، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة، تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في اقسام الاستخبارات والأمن في الفرق (6- 17 - 7 ) من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد والأنبار".

كذلك أضافت أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الأرهاب"، لافتة إلى أنه "جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

فيما أكدت أن "مديرية الاستخبارات العسكرية مستمرة في تعقب الإرهابيين وتفكيك شبكاتهم لضمان حفظ أمن الوطن والمواطن".