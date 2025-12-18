الشيخ همام حمودي للسفير الكوري: التجربة الكورية نموذج ناجح في النهوض الاقتصادي والتكنولوجي

بحث الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، مع لي جون إيل، سفير كوريا الجنوبية لدى بغداد، آفاق تعزيز العلاقات، وسبل استثمار الثقة بين البلدين في دعم مسارات العراق التنموية للمرحلة القادمة.

وأكد الشيخ حمودي خلال استقباله السفير الكوري الجنوبي ، الحرص على الاستفادة من التجربة الكورية بوصفها نموذجاً ناجحاً في النهوض الاقتصادي والتكنولوجي، مشدداً على أهمية ان يكون لكوريا حضور استثماري في المجالات الزراعية والمائية، ومجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لدعم خطط العراق في تحديث مؤسساته وبناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، منوهاً بضرورة توسيع التبادل الثقافي.

واعرب عن تطلعه إلى توسيع التعاون والحضور الكوري، خاصة وان العراق مقبل على تشكيل حكومة جديدة ضمن رؤية واولويات إصلاحية وتنموية طموحة.