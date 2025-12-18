نائب قائد العمليات المشتركة يبحث مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو تعزيز اواصر التعاون المشترك

استقبل الفريق الاول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة ، في مكتبه اليوم الخميس ، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ، الادميرال جوزيي دراغون والوفد المرافق له ، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء كريستوف هينتزي وهيئات الركن في قيادة العمليات المشتركة.

وذكرت القيادة في بيان ، انه :" جرى ، خلال اللقاء، بحث تعزيز اواصر التعاون المشترك بين العراق والحلف، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارة ".

واكد نائب قائد العمليات المشتركة :" ان بعثة حلف الناتو في العراق كانت لها جهود واضحة ، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات للاجهزة الامنية العراقية ، التي نجحت في دحر الارهاب ،وكانت لها عمليات نوعية في ملاحقة عناصر عصابات داعش ".

من جانبه، بين رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو :" ان الحلف يعمل على تعزيز العلاقات مع العراق من خلال تبادل الخبرات والتدريب وتقديم الاستشارات "، مشيداً بجهود القوات الامنية العراقية وما وصلت اليه في عملها الامني وقدراتها المتطورة.