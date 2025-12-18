الأخبار

نائب قائد العمليات المشتركة يبحث مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو تعزيز اواصر التعاون المشترك


استقبل الفريق الاول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة ، في مكتبه اليوم الخميس ، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ، الادميرال جوزيي دراغون والوفد المرافق له ، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء كريستوف هينتزي وهيئات الركن في قيادة العمليات المشتركة.

وذكرت القيادة في بيان ، انه :" جرى ، خلال اللقاء، بحث تعزيز اواصر التعاون المشترك بين العراق والحلف، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارة ".

واكد نائب قائد العمليات المشتركة :" ان بعثة حلف الناتو في العراق كانت لها جهود واضحة ، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات للاجهزة الامنية العراقية ، التي نجحت في دحر الارهاب ،وكانت لها عمليات نوعية في ملاحقة عناصر عصابات داعش ".

من جانبه، بين رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو :" ان الحلف يعمل على تعزيز العلاقات مع العراق من خلال تبادل الخبرات والتدريب وتقديم الاستشارات "، مشيداً بجهود القوات الامنية العراقية وما وصلت اليه في عملها الامني وقدراتها المتطورة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التربية تقرر قبول فئة من التلاميذ والطلبة في المدارس الأهلية
ضبط (6) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي
الشيخ همام حمودي للسفير الكوري: التجربة الكورية نموذج ناجح في النهوض الاقتصادي والتكنولوجي
تاجر مخدرات يهدد بالانتحار خلال عملية اعتقاله في البصرة
نائب قائد العمليات المشتركة يبحث مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو تعزيز اواصر التعاون المشترك
سفارة روسيا الاتحادية في العراق تهنئ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
وزير الخارجية يؤكد أهمية خطوات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة
العمليات المشتركة تعلن عن تنفيذ عملية نوعية بإنزال جوي في سوريا
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الحرب الروسية الاوكرانية وتداعيات خلاف أوروبا مع أمريكا
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن تصاعد التوترات في العالم.. من سيهيمن على ثرواته الطبيعية؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك