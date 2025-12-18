وزير الخارجية يؤكد أهمية خطوات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس ( 18 كانون الأول 2025 )، أهميّة الخطوات المقبلة المتعلّقة بتشكيل الحكومة، وضرورة المضيّ بها وفق الأطر الدستوريّة وبما يلبّي تطلّعات الشعب العراقي ويعزّز الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.

وذكر بيان للخارجية أن "نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة، فؤاد حسين، التقى كادرَ سفارتي جمهوريّة العراق في روما والفاتيكان، وذلك على هامش زيارته إلى جمهوريّة إيطاليا، وبحضور القائمين بالأعمال".

وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية استعرض، خلال اللقاء، آخر التطوّرات السياسيّة في العراق، ولا سيّما العمليّة الانتخابيّة"، مشيراً إلى، "المشاركة الواسعة للناخبين ونجاح الانتخابات بانسيابيّة وسلاسة، الأمر الذي يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المسار الديمقراطي".

وأكّد حسين، بحسب البيان، "أهميّة الخطوات المقبلة المتعلّقة بتشكيل الحكومة، وضرورة المضيّ بها وفق الأطر الدستوريّة وبما يلبّي تطلّعات الشعب العراقي ويعزّز الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد".

وتطرق وزير الخارجية، إلى أهميّة العلاقات الثنائيّة بين العراق وإيطاليا"، مشدداً على، "ضرورة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".