مستشار الأمن القومي : بعثة حلف الناتو في العراق هي بعثة استشارية وليست قتالية


اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ان بعثة حلف الناتو في العراق هي بعثة استشارية وليست قتالية مبينا ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى بروكسل تعكس حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الناتو بما يخدم المصالح المشتركة"..

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال جوزيي دراغون والوفد المرافق له، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق، كريستوف هينتزي".

وأوضح البيان ان "اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق والحلف، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارة".

وشدد على "اهتمام العراق بتفكيك مخيم الهول لما يشكله من خطر على الأمن الوطني والإقليمي والدولي"، مبيناً أن "العراق يعمل على نقل آخر مواطن عراقي من المخيم بشكل طوعي".

ولفت الى ان "العراق نجح في إعادة تأهيل ودمج العوائل العائدة من المخيم في المجتمع العراقي"، معتبراً أن "هذا الملف يمثل طابعا إنسانيا بالدرجة الأولى".

وتابع ان "الإرهاب يهدد السلم المجتمعي والدولي"، مستشهداً "بالعمليات الإرهابية التي وقعت في سيدني وتدمر وإدلب".

وأكد أن "الإرهاب لا يرتبط بزمان أو مكان محدد، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي العمل على تجفيف منابعه الإعلامية والمالية والبشرية".

من جانبه، هنّأ رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، "العراق بنجاح الانتخابات البرلمانية".

وأشار الى ان "الحلف يعمل على تعزيز العلاقات مع العراق من خلال تبادل الخبرات والتدريب وتقديم الاستشارات، مشيداً بجهود العراق في نقل العوائل من مخيم الهول وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، مبيناً أنه "سيتم حث المجتمع الدولي على سحب رعاياه من هذا المخيم".

