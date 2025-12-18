الحبس لموظف سابق بصندوق تقاعد المحامين بتهمة هدر الاموال

كشفت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الخميس ( 18 كانون الاول 2025 )، عن الحكم بالحبس لمدة سنتين بحق موظف سابق في صندوق تقاعد المحامين.

وقالت النقابة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "، إنه "تم الحكم بالحبس لمدة سنتين بحق موظف سابق في صندوق تقاعد المحامين، بعد ثبوت تورطه بهدر أموال الصندوق".

واكدت النقابة أن "الحكم جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة"، مشددة على "اتخاذها جميع الإجراءات القانونية بحق أي شخص يثبت تورطه في التجاوز على حقوق المحامين أو الإضرار بمصالحهم".