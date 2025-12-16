الأخبار

حالة الطقس: أمطار رعدية وتصاعد للغبار


 

 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الرعدية وتصاعداً للغبار، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية تكون رعدية أحياناً، ويتشكل ضباب متوسط صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرؤية الأفقية (6–8) كم وفي المطر والضباب (2–4) كم".

كما أضاف، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك وأربيل والسليمانية 10، نينوى وكركوك 13، كربلاء المقدسة وبابل والديوانية 14، بغداد والنجف الأشرف وصلاح الدين وديالى والأنبار والمثنى وذي قار وميسان 15، وواسط والبصرة 16".

كذلك ذكر البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20–30) كم/س تنشط إلى (30–40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، الرؤية الأفقية (6–8) كم وفي المطر والغبار (1–3) كم".

فيما لفت إلى، أن "يوم الجمعة القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في بعض الأماكن منها يتحسن تدريجياً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة (30–40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6–8) كم وفي المطر والغبار (2–4) كم".

وبيّن، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم ويتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6–8) كم وفي الضباب (1–3) كم".

