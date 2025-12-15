للتدخل الطارئ بحوادث الضباب.. الدفاع المدني ينتشر على طرق كربلاء

نشرت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة فرقها على الطرق الرئيسية المؤدية الى المحافظة، للاستعداد للتدخل في حالات الطوارئ الناتجة عن الضباب الكثيف الذي يغطي مناطق واسعة في مختلف محافظات العراق ولاسيما المناطق والطرق المفتوحة.

وذكرت المديرية في بيان ، انه "باشراف العميد سعد إسماعيل مدير دفاع مدني كربلاء، باشرت المديرية منذ ساعات الصباح الأولى بنشر فرق الإنقاذ وعجلات الاستجابة السريعة في المواقع الحيوية والطرق الرئيسة المؤدية إلى كربلاء".

وأضافت ان "ذلك تحسّباً لوقوع أي حادث ـ لا سمح الله ـ بسبب كثافة الضباب، وذلك ضمن إجراءات الجاهزية العالية وسرعة التدخل للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".