الحشد الشعبي يبطل مفعول جسم مفخخ غربي الرمادي

افاد مصدر امني في محافظة الانبار بابطال مفعول جسم مفعول جسم مفخخ بعملية تطهير صحراء مناطق غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر ان "قوة امنية من الحشد الشعبي نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء هيت غربي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها من ابطال مفعول جسم مفخخ على شكل غالون يحوي على كميات كبيرة من المتفجرات".

واضاف ان "الحملة تأتي ضمن خطة القيادات الامنية لتطهير المناطق الغربية من خطر الاسلحة غير المنفلقة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على مساحات واسعة من مدن الانبار".

وبين ان "معلومات استخباراتية مكنت القوة من الاستدلال على الجسم المفخخ فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية".