وزارة العدل: تأهيل أكثر من 3 آلاف حدث خلال عامين وإعادة اندماجهم في المجتمع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تأهيل أكثر من 3 آلاف حدث خلال عامين، وإعادة اندماجهم في المجتمع، فيما أكدت تحديث مناهج التأهيل الإصلاحية وفق احتياجات سوق العمل، إذ ذكر مدير إعلام وزارة العدل مراد مهدي الساعدي للوكالة الرسمية، إن "الوزارة حققت تقدماً كبيراً في برامج إصلاح وتأهيل الأحداث، حيث تمكنت دائرة إصلاح الأحداث من تدريب وتأهيل نحو 3000 حدث خلال العامين الماضيين، ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من مهارات عملية وحياتية تعزز فرصهم في الاستقرار بعد إطلاق سراحهم".

وأضاف أن "هذا الإنجاز جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، الذي شدّد بدوره على أهمية تطوير برامج التأهيل، وتمكين المودعين من مواصلة تعليمهم من خلال برامج محو الأمية وتعليم القراءة والكتابة، إلى جانب تدريبهم على حرف ومهارات مهنية تساعدهم في بناء مستقبل أفضل".

كما بيّن الساعدي أن "البرامج التدريبية شملت مهنًا متعددة، منها النجارة والحدادة وصيانة الأثاث، بالإضافة إلى الخياطة والحرف اليدوية التي أسهمت في تطوير قدرات المودعين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك بإشراف مدربين متخصصين داخل ورش تدريبية مجهزة بالكامل".

كذلك أوضح أن "الوزارة تعمل على تحديث ورش التدريب وتطوير المناهج المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لضمان توفير فرص حقيقية للمودعين بعد خروجهم، وبما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى السلوكيات السلبية وتعزيز الاندماج المجتمعي الإيجابي".