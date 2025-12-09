الأخبار

وزارة العدل: تأهيل أكثر من 3 آلاف حدث خلال عامين وإعادة اندماجهم في المجتمع


 

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تأهيل أكثر من 3 آلاف حدث خلال عامين، وإعادة اندماجهم في المجتمع، فيما أكدت تحديث مناهج التأهيل الإصلاحية وفق احتياجات سوق العمل، إذ ذكر مدير إعلام وزارة العدل مراد مهدي الساعدي  للوكالة الرسمية، إن "الوزارة حققت تقدماً كبيراً في برامج إصلاح وتأهيل الأحداث، حيث تمكنت دائرة إصلاح الأحداث من تدريب وتأهيل نحو 3000 حدث خلال العامين الماضيين، ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من مهارات عملية وحياتية تعزز فرصهم في الاستقرار بعد إطلاق سراحهم".

وأضاف أن "هذا الإنجاز جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، الذي شدّد بدوره على أهمية تطوير برامج التأهيل، وتمكين المودعين من مواصلة تعليمهم من خلال برامج محو الأمية وتعليم القراءة والكتابة، إلى جانب تدريبهم على حرف ومهارات مهنية تساعدهم في بناء مستقبل أفضل".

كما بيّن الساعدي أن "البرامج التدريبية شملت مهنًا متعددة، منها النجارة والحدادة وصيانة الأثاث، بالإضافة إلى الخياطة والحرف اليدوية التي أسهمت في تطوير قدرات المودعين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك بإشراف مدربين متخصصين داخل ورش تدريبية مجهزة بالكامل".

كذلك أوضح أن "الوزارة تعمل على تحديث ورش التدريب وتطوير المناهج المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لضمان توفير فرص حقيقية للمودعين بعد خروجهم، وبما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى السلوكيات السلبية وتعزيز الاندماج المجتمعي الإيجابي".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
