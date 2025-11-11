بافل طالباني: نبارك للشعب العراقي نجاح الانتخابات وندعو لمرحلة جديدة بين كردستان وبغداد

تقدم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، بالتهاني إلى المواطنين في إقليم كردستان والعراق بمناسبة انتهاء عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب، مثمناً مشاركة الناخبين ودور الجهات المنظمة والأمنية في ضمان نجاح العملية الانتخابية.

وقال طالباني في بيان "أتقدم بأرق التهاني والتبريكات إلى المواطنين في كردستان والعراق، وأشكرهم على مشاركتهم في العملية الانتخابية"، مضيفاً: "أتوجه بالشكر إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقوات الأمنية كافة الذين أدوا مهامهم على أكمل وجه وساهموا في نجاح العملية".

ودعا طالباني "جميع النواب الذين نالوا ثقة الناخبين إلى الدفاع عن حقوق مواطني المناطق كافة، والعمل بمسؤولية وطنية من أجل تعزيز العدالة والمساواة في إدارة شؤون البلاد".

وأشار رئيس الاتحاد الوطني إلى أن "المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون بداية لعصر جديد من العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد"، مؤكداً ضرورة "إيجاد حلول جذرية للمشكلات القائمة على أساس الدستور ومبدأ الشراكة الحقيقية".

وجاء بيان طالباني بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في عموم محافظات العراق عند الساعة السادسة من مساء اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة ومتابعة ميدانية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.