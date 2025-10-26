مستشار رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل

صرّح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، مظهر الخزرجي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل، حيث ذكر الخزرجي للوكالة الرسمية، إن "مكتب رئيس الوزراء وجه بحسم ملف إغلاق المعامل المخالفة في قضاء الدجيل التي تسببت بانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الأمراض السرطانية وغيرها من الآثار البيئية والصحية الخطيرة".

كذلك أضاف أنه "تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتولى التحقيق ومتابعة الملف ميدانياً ومحاسبة ومعاقبة جميع الجهات والأشخاص الذين يثبت تورطهم أو تعاونهم في فتح تلك المعامل خلافاً للتعليمات والقوانين النافذة"، لافتاً الى أن "أرواح المواطنين في قضاء الدجيل أمانة لا يمكن التهاون بها ولن يُسمح مطلقاً بأن تكون مصالح الناس وصحتهم رهينة بيد أي جهة أو طرف سياسي".

كما لفت الى أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لسلامة المواطنين من أي ضرر أو تجاوز".