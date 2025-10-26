الأخبار

مستشار رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل


 

 

صرّح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، مظهر الخزرجي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل، حيث ذكر الخزرجي للوكالة الرسمية، إن "مكتب رئيس الوزراء وجه بحسم ملف إغلاق المعامل المخالفة في قضاء الدجيل التي تسببت بانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الأمراض السرطانية وغيرها من الآثار البيئية والصحية الخطيرة".

كذلك أضاف أنه "تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتولى التحقيق ومتابعة الملف ميدانياً ومحاسبة ومعاقبة جميع الجهات والأشخاص الذين يثبت تورطهم أو تعاونهم في فتح تلك المعامل خلافاً للتعليمات والقوانين النافذة"، لافتاً الى أن "أرواح المواطنين في قضاء الدجيل أمانة لا يمكن التهاون بها ولن يُسمح مطلقاً بأن تكون مصالح الناس وصحتهم رهينة بيد أي جهة أو طرف سياسي".

كما لفت الى أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لسلامة المواطنين من أي ضرر أو تجاوز".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة العدل توضح آلية منح الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مطار الموصل ابتداءً من الشهر المقبل
وزارة الزراعة: منع تجديد إجازات البحيرات الطينية يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل
التعليم العالي: تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى
مستشار رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل
التعليم العالي: القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة و2954 طالباً حققوا معدل 100بالمئة
التعليم العالي تنشر نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية
شركة نفط البصرة: حريق بمستودع زبير1 يتسبب بوفاة موظف 4 إصابات
الموارد المائية: تنظيف 97 محطة إسالة من نبات الشمبلان في بابل
مالية كردستان تعلن إيداع رواتب الموظفين لشهر آب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك