الأخبار

شركة نفط البصرة: حريق بمستودع زبير1 يتسبب بوفاة موظف 4 إصابات


 

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن وفاة موظف بشركة نفط البصرة وتسجيل 4 إصابات بحادث حريق مستودع زبير1، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "في الساعة 9:15 من صباح اليوم، حصل حادث تسرّب في إحدى منظومات الغاز في مستودع (زبير 1)، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ"، مبينة أنه "على الفور استنفرت ملاكات السلامة والإطفاء في القطاع النفطي ومحافظة البصرة وجميع الجهات الساندة في القطاع النفطي للسيطرة على الحريق".

كما لفتت الى أنه "تمّت السيطرة على منطقة الحريق بشكل جزئي، فيما لا تزال الجهود مستمرة لغرض الإطفاء الكامل"، لافتة الى ان "الإحصائية الأولية تشير إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لموظف في شركة نفط البصرة، و(4) إصابات".

فيما نوّهت الوزارة إلى أن "هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفائها بشكل كامل"، موضحة انه "سيتم إعلام الرأي العام بالمستجدات لاحقاً". كذلك أوضح البيان ان" الوزارة قدمت التعازي لذوي الفقيد، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التعليم العالي: تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى
مستشار رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل
التعليم العالي: القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة و2954 طالباً حققوا معدل 100بالمئة
التعليم العالي تنشر نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية
شركة نفط البصرة: حريق بمستودع زبير1 يتسبب بوفاة موظف 4 إصابات
الموارد المائية: تنظيف 97 محطة إسالة من نبات الشمبلان في بابل
مالية كردستان تعلن إيداع رواتب الموظفين لشهر آب
وزارة الكهرباء: العراق دخل مرحلة جديدة في مجال الربط الإقليمي
منظمة بدر تدعو مسرور بارزاني إلى عدم استغلال كركوك انتخابيا أو إثارة التوتر فيها
رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على توسيع آفاق التعاون مع كرواتيا ودول الاتحاد الاوروبي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك