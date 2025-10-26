شركة نفط البصرة: حريق بمستودع زبير1 يتسبب بوفاة موظف 4 إصابات

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن وفاة موظف بشركة نفط البصرة وتسجيل 4 إصابات بحادث حريق مستودع زبير1، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "في الساعة 9:15 من صباح اليوم، حصل حادث تسرّب في إحدى منظومات الغاز في مستودع (زبير 1)، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ"، مبينة أنه "على الفور استنفرت ملاكات السلامة والإطفاء في القطاع النفطي ومحافظة البصرة وجميع الجهات الساندة في القطاع النفطي للسيطرة على الحريق".

كما لفتت الى أنه "تمّت السيطرة على منطقة الحريق بشكل جزئي، فيما لا تزال الجهود مستمرة لغرض الإطفاء الكامل"، لافتة الى ان "الإحصائية الأولية تشير إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لموظف في شركة نفط البصرة، و(4) إصابات".

فيما نوّهت الوزارة إلى أن "هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفائها بشكل كامل"، موضحة انه "سيتم إعلام الرأي العام بالمستجدات لاحقاً". كذلك أوضح البيان ان" الوزارة قدمت التعازي لذوي الفقيد، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين".