وزارة الكهرباء: العراق دخل مرحلة جديدة في مجال الربط الإقليمي

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن العراق دخل مرحلة جديدة في مجال الربط الكهربائي الإقليمي، فيما أشارت إلى أنها تواصل تنفيذ مشروع الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 93% ضمن مرحلته الأولى، حيث ذكرالمتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "العراق دخل مرحلة جديدة في مجال الربط الكهربائي الإقليمي، على غرار ما تطبقه دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، في إطار السعي لتحقيق التكامل في منظومات الطاقة وتبادلها بين الدول".

كما أوضح أن "وزارة الكهرباء أنجزت الربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وحققت ربطًا آخر باتجاه تركيا، فيما تواصل تنفيذ مشروع الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 93% ضمن مرحلته الأولى، والمقرر دخولها الخدمة قريبًا".

وأضاف أن "العراق يعمل حاليًا على تنفيذ ربط جديد مع المملكة العربية السعودية، حيث تم توقيع العقد الاستشاري والفني الخاص بالمشروع، تمهيدًا للبدء بأعمال التنفيذ".

كذلك بيّن أن "مجلس الوزراء أقر توصية جديدة تتعلق بالعقد الثالث مع المملكة الأردنية، تقضي بتخويل وزارة الكهرباء توقيع العقد أو الاستمرار بالعقد الحالي لشراء الطاقة الكهربائية لصالح مناطق غرب الأنبار، وتحديدًا قضاء الرطبة"، مشيرا إلى أن "الربط الكهربائي مع الأردن دخل الخدمة قبل نحو سنتين، عبر خطوط نقل بجهد 132 كيلو فولت لنقل طاقة بقدرة 50 ميغاواط إلى شبكة العراق في قضاء الرطبة، ولا يزال هذا الربط يعمل بكفاءة حتى الآن".

كما لفت موسى إلى أن "العقد الثالث الذي صادق عليه مجلس الوزراء يأتي استكمالًا للعقدين الأول والثاني، لتوريد الطاقة بنفس القدرة (50 ميغاواط) عبر الخطوط القائمة"، مبينًا أن "المشروع تطلب إنشاء خطوط 400 كيلو فولت تربط محطة القائم في العراق بمحطة ريشة داخل الأراضي الأردنية، وقد أُنجزت جميع أعمال الخطوط والأبراج ومحطات التحويل (الأوتو)، بانتظار بعض الإجراءات الفنية النهائية من قبل ملاكات إنتاج الطاقة".

وأوضح أن "المرحلة الثانية من المشروع سترفع قدرة التوريد إلى 150 ميغاواط، فيما ستصل في المرحلتين الثالثة والرابعة إلى 250 ثم 350 ميغاواط"، مشيرًا إلى "وجود نية لتفعيل ربط تزامني ثلاثي بين العراق والأردن ومصر، يُعرف بالربط التزامني، بما يعزز استقرار الشبكة ويزيد من مرونتها".

فيما اكد ان "فوائد الربط الكهربائي متعددة، إذ أسهم في استقرار منظومة الكهرباء في قضاء الرطبة، وحقق فائدة فنية مهمة للشبكة الوطنية، فضلًا عن كونه خطوة استراتيجية لدمج العراق ضمن سوق الطاقة الإقليمي وتوسيع قدرته على تبادل الكهرباء مع دول الجوار".