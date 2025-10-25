الرئيسية
الشيخ جلال الدين الصغير : الذهب يحلق والدولار يترنح.. مؤشرات اقتراب الحرب الكبرى
2025-10-25
الشيخ جلال الدين الصغير : الذهب يحلق والدولار يترنح.. مؤشرات اقتراب الحرب الكبرى
إحباط تهريب أكبر شحنة سجائر قادمة من إقليم كردستان باتجاه بغداد
ناشطون ديالى يطالبون بالتحقيق في اعتداء حماية نائب من تحالف الحلبوسي على مواطن
الاطار التنسيقي: شبكات تهريب النفط في إلاقليم تهدد الاقتصاد وتغذي الكيان الصهيوني
سياسي كردي: تركيا تمتلك 96 قاعدة داخل الإقليم وتنهب ثرواته البيئية بتواطؤ حكومي
مفوضية الانتخابات: تهيئة أكثر من 23 مليون ورقة اقتراع بمواصفات "آمنة"
شرطة الرصافة تقبض على مخالفين لشروط الإقامة وتضبط اسلحة
العراق وكرواتيا.. مباحثات حول الطاقة والغاز وإعفاء الدبلوماسيين
وزير الداخلية يوضح ابرز مواصفات طائرات الإنقاذ والإطفاء الجديدة
الوطني الكردستاني يحذر من "جهات تسعى للبلبلة" بعد توترات ناحية بردي في كركوك
مشروع مجمع دار السلام السكني في بغداد يتحول من حلم الى كابوس عمراني تعرف على السبب !!
495
العثور على جثة شيخ وخطيب جامع في الدورة
438
السفارة العراقية لدى ليبيا: العثور على دفعة جديدة تضم 23 مهاجراً عراقياً دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير شرعي
383
القضاء يصدر بيانا بشأن قضية اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني
370
محافظة بغداد: تنسيق جديد حول توزيع قطع الأراضي للتربويين
366
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
