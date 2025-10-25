إحباط تهريب أكبر شحنة سجائر قادمة من إقليم كردستان باتجاه بغداد

كشف مصدر أمني، السبت، عن إحباط تهريب أكبر شحنة سجائر قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد شمال غرب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر إن “فريقاً أمنياً مشتركاً وبدعم استخباري تمكن من إحباط أكبر شحنة سجائر مهربة قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد، بعد محاولة تمريرها عبر الطرق الزراعية أو ما تعرف بالمسارات النيسمية لتجنب السيطرات الأمنية المنتشرة على الطرق الرئيسية”.

وأضاف أن “القوات الأمنية نجحت في ملاحقة الشاحنة وضبطها واعتقال سائقها، حيث تبين أنها كانت محملة بأكثر من (2000) كرتون من السجائر المهربة”، مشيراً إلى أن “تلك المواد ممنوعة وفق الروزنامة الحكومية، وتُعد مواد مهربة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الشبكة التي كانت تشرف على عملية التهريب”.