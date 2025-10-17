القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة بالجرم المشهود في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، (17 تشرين الأول 2025)، عن إلقاء القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة في المحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان إن: "قوة من مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية، وبإمرة مدير المكافحة وعدد من المنتسبين، تمكنت من إلقاء القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة في منطقة التقية الثالثة، وذلك بالجرم المشهود".

وأضافت، أن "العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تنفيذ التحري وضبط مواد وأدوات تستخدم في أعمال السحر والشعوذة كان المتهم يستعملها لإيهام المواطنين والاحتيال عليهم".

وأكد البيان، أن "التحقيق جار مع المتهم تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل"، مشدداً على أن "الجهات الأمنية مستمرة في ملاحقة كل من يحاول استغلال المواطنين أو الإضرار بالمجتمع تحت أي ذريعة".