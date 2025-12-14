الرئيسية
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : العالم يزحف بعناد نحو اكثر المنزلقات خطورة، والطغاة يستشرسون نتيجة لتنامي وعي الشعوب لمتطلبات الخلاص
2025-12-14
الشيخ جلال الدين الصغير : العالم يزحف بعناد نحو اكثر المنزلقات خطورة، والطغاة يستشرسون نتيجة لتنامي وعي الشعوب لمتطلبات الخلاص
الحشد الشعبي يفتح ممرًا طارئًا وينهي حصار السيول عن قريتين شمال شرق ديالى
وزير الداخلية يوجه بالاستعداد الكامل للزيارة الرجبية
انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق قرب حمام الرسول بالنجف
تأخير الدوام الرسمي في واسط إلى التاسعة صباحًا بسبب الضباب
غوتيريش: نغلق اليوم إحدى صفحات التعاون مع العراق ونفتح أخرى جديدة
وزير الخارجية: اليوم نودع مرحلة مهمة من مسيرة التعاون بين العراق والأمم المتحدة
المركز الوطني لإدارة الأزمات: البدء بحصر أضرار السيول وتعويض المتضررين
الدفاع المدني: تعزيز قدراتنا بآليات متطورة من إنتاج عام 2025
مجلس القضاء الاعلى: الانتصار على الإرهاب وحده لا يكفي ما لم يتبع بسيادة حقيقية تحفظ الاستقلال
حالة الطقس: استمرار تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة
385
سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) يستأنف استقبال الزائرين
373
حالة الطقس: تعرض مناطق البلاد لتساقط أمطار جديدة
369
سيول كانون تنعش خزانات ديالى وتعيد الحياة لبحيرتي حمرين والعظيم
369
الدفاع المدني: السيطرة على حريق داخل مبنى سينما غرناطة وسط بغداد
357
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
