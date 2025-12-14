مديرية المرور العامة:تحذير بأخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب

دعت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب وانعدام الرؤية، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنها تدعو مستخدمي الطرق خلال أوقات الليل والصباح الباكر إلى الانتباه للأحوال الجوية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة، من كثافة الضباب وانعدام الرؤية، داعية سائقي المركبات كافة، خلال تنقلهم بين المحافظات وعلى الطرق السريعة والخارجية، إلى أخذ جانب الحيطة والحذر، مع مراعاة عدم تجاوز السرعة وترك مسافة أمان بين المركبات، وتشغيل مصابيح الإضاءة الأمامية والخلفية والإشارات التحذيرية.

كذلك أضافت أن مفارز مديريات المرور الجوالة تعمل بالوقت الحالي على استخدام فلاتر مرورية لتسيير المركبات ومرافقتها على الطرق الخارجية، للوصول إلى الأمان ومنع الحوادث المرورية، حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطرق.