وزارة العدل تكسب دعوى قضائية دولية وتجنب العراق دفع مبلغ 120 مليون دولار

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، عن اكتسابها دعوى قضائية دولية وتجنب العراق دفع مبلغ 120 مليون دولار، حيث ذكر بيان للوزارة، ان "وزارة العدل العراقية حققت إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة واي أوك الأمريكية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق".

وأضاف، ان "الشركة كانت قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أمريكي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15/11/2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد 9/10/2019".

كما أشار الى انه "بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي"، لافتا الى انه "تم اصدار قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة واي أوك بالكامل وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق".

كذلك أوضح ان "هذا القرار يُعد انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية".