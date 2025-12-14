الأخبار

 مبادرة عراقية لتأسيس منطقة عربية موحدة للتعليم العالي


 

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن مبادرة بغداد لتأسيس منطقة عربية تحظى بتأييد وزراء التعليم العرب وتدخل مرحلة اللجان الفنية، حيث ذكر مستشار الوزارة، علاء عبد الحسن عطية للوكالة الرسمية، إن "وزارة التعليم العالي تعمل مع اتحاد الجامعات العربية على بلورة مبادرة وزير التعليم العالي، التي أطلقها خلال الاجتماع الأخير لاتحاد الجامعات العربية في بغداد، والمتعلقة بتأسيس المنطقة العربية الموحدة للتعليم العالي".

كما أوضح عطية، أن "هذه المبادرة تُعد واحدة من أهم المبادرات، إذ تهدف إلى تأسيس منطقة عربية تخضع لقوانين متقاربة، وتُسهم في تقريب وجهات النظر بشأن قضايا التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى توحيد المخرجات وتنسيق أهداف البرامج بين الدول العربية".

وأضاف أن "المبادرة تُعد خطوة كبيرة وتاريخية كونها تأتي في وقت مهم لِلَم الشمل العربي”، لافتاً إلى "وجود تجربة ناجحة مماثلة في المنطقة الأوروبية للتعليم العالي، فيما تشهد المنطقة العربية الآن بوادر لتأسيس نموذج مشابه استناداً إلى هذه المبادرة".

كذلك أكد عطية، أن "المبادرة حظيت بدعم وزراء التعليم العالي العرب خلال اجتماعهم الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن "عدداً من اللجان الفنية تعمل حالياً على بلورة المشروع وإخراجه بصورته المكتملة".

