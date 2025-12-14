الحشد الشعبي يفتح ممرًا طارئًا وينهي حصار السيول عن قريتين شمال شرق ديالى

أعلن الحشد الشعبي إنهاء حصار السيول عن قريتين في قاطع شمال شرق ديالى بعد أكثر من 48 ساعة من انقطاع الطرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه.

وقال آمر لواء 62 في الحشد الشعبي، زحام الجبوري، في تصريح صحفي ، إن "الجهد الهندسي للحشد، وبالتنسيق مع الكوادر البلدية، شكّل فريق إنقاذ عاجل تمكن من فتح طريق باتجاه قريتين ضمن حوض التينة، بعدما تسببت السيول بقطع جميع الممرات المؤدية إليهما".

وأضاف أن "الأعمال التي انطلقت منذ يوم أمس أسفرت عصر اليوم عن تأمين ممر طارئ ربط القريتين بالمناطق المجاورة وصولًا إلى الشوهاني ومنها إلى قضاء المنصورية، ما أتاح إدخال المساعدات والمواد الغذائية وتأمين حركة المركبات بشكل انسيابي".

وأشار إلى أن "انخفاض الأراضي وقوة السيول وغزارة الأمطار أدت إلى غمر الطرق بالكامل، الأمر الذي استدعى توجيه جهد استثنائي لمعالجة الموقف"، مؤكدا أن "القريتين وأهاليهما باتوا الآن في أمان بعد إعادة فتح الطريق وتأمين الوصول إليهما".

وشهدت مناطق عدة من محافظة ديالى خلال الأيام الأخيرة موجة أمطار غزيرة أدت إلى تشكّل سيول قوية، تسببت بقطع الطرق الريفية ومحاصرة بعض القرى، سيما في الأقضية والنواحي الشمالية الشرقية ذات الأراضي المنخفضة.

وتواصل فرق الحشد الشعبي والدوائر الخدمية جهودها الميدانية لفتح الطرق وتأمين وصول المساعدات للمتضررين، ضمن خطة طوارئ للحد من آثار السيول وحماية السكان.