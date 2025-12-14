تأخير الدوام الرسمي في واسط إلى التاسعة صباحًا بسبب الضباب

وجه محافظ واسط، هادي مجيد الهماشي، اليوم السبت ( 13 كانون الأول 2025 )، بتأخير بدء الدوام الرسمي ليوم غد الاحد عند التاسعة صباحا.

وذكر المكتب الإعلامي للهماشي في بيان مقتضب أن "المحافظ وجه بأن يكون بدء الدوام الرسمي لجميع الدوائر الرسمية والمدارس يوم غدٍ الأحد الموافق 2025/12/14 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بسبب سوء الظروف الجوية وموجة الضباب الكثيف .

ويسبب الضباب تدني مدى الرؤية الأفقية، الأمر الذي يشكّل خطرًا على حركة السير والتنقل، ويدفع الجهات المحلية أحيانًا إلى اتخاذ إجراءات احترازية، مثل تأخير الدوام الرسمي، حفاظًا على سلامة المواطنين.