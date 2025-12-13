الدفاع المدني: تعزيز قدراتنا بآليات متطورة من إنتاج عام 2025

أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، أن المديرية تشهد "مرحلة ذهبية" من التطوير، مشيرة إلى امتلاكها أسطولاً من الآليات الحديثة طراز 2025 وأفراداً مؤهلين في تخصصات علمية ورياضية دقيقة، حيث ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية، إن "مديرية الدفاع المدني تشهد اليوم مرحلة ذهبية تتميز بتعزيز قدراتها وإمكاناتها عبر إسهام العناصر الشابة في صفوفها ودعم البرامج التدريبية التي تشمل الضباط والمنتسبين".

وأضاف، أن "المديرية تُظهر تقدماً غير مسبوق في مجال الآليات والمعدات المخصصة للدفاع المدني، حيث تمتلك المديرية مجموعة متنوعة من الآليات المختصة في مجالاتها المتعددة".

كما اوضح، أن "معظم هذه الآليات من طراز عام 2025، وتمتاز بجودتها العالية بعد استيرادها مؤخراً من شركات عالمية متخصصة، من بينها شركة مرسيدس الألمانية"، وتشمل الآليات التي يمتلكها الدفاع المدني العراقي أنواعاً تخصصية وحوضية داعمة، وآليات سلمية لمكافحة الحرائق في الطوابق العليا، بالإضافة إلى آليات مخصصة للإنقاذ والاستجابة السريعة والإسعاف الفوري، كما يمتلك الدفاع المدني آليات متخصصة لفريق الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، وفريق معالجة القنابل غير المنفلقة، وفريق البحث والإنقاذ.

وفي ما يخص الكادر البشري، أشار مدير العلاقات والإعلام إلى، أن "جهاز الدفاع المدني في العراق يضم نحو 19,000 من الضباط والأفراد والموظفين، موزعين على مختلف المديريات في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان".

وأضاف، أن "جميع الأفراد تلقوا دورات تدريبية متخصصة داخل العراق وخارجه، مما يؤهلهم لأداء واجبات الدفاع المدني"، لافتاً إلى، أن "مؤهلاتهم تشمل تخصصات في الكيمياء والفيزياء والتخصصات الرياضية المتعلقة باللياقة البدنية والمجالات البيولوجية".

فيما شدّد شاكر على، أن "مهام الدفاع المدني تتضمن التعامل مع نظريات الاشتعال وسلوك النار، وتقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمصابين بالحوادث.