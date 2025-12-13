الأخبار

الدفاع المدني: تعزيز قدراتنا بآليات متطورة من إنتاج عام 2025


 

أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، أن المديرية تشهد "مرحلة ذهبية" من التطوير، مشيرة إلى امتلاكها أسطولاً من الآليات الحديثة طراز 2025 وأفراداً مؤهلين في تخصصات علمية ورياضية دقيقة، حيث ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية، إن "مديرية الدفاع المدني تشهد اليوم مرحلة ذهبية تتميز بتعزيز قدراتها وإمكاناتها عبر إسهام العناصر الشابة في صفوفها ودعم البرامج التدريبية التي تشمل الضباط والمنتسبين".

وأضاف، أن "المديرية تُظهر تقدماً غير مسبوق في مجال الآليات والمعدات المخصصة للدفاع المدني، حيث تمتلك المديرية مجموعة متنوعة من الآليات المختصة في مجالاتها المتعددة".

كما اوضح، أن "معظم هذه الآليات من طراز عام 2025، وتمتاز بجودتها العالية بعد استيرادها مؤخراً من شركات عالمية متخصصة، من بينها شركة مرسيدس الألمانية"، وتشمل الآليات التي يمتلكها الدفاع المدني العراقي أنواعاً تخصصية وحوضية داعمة، وآليات سلمية لمكافحة الحرائق في الطوابق العليا، بالإضافة إلى آليات مخصصة للإنقاذ والاستجابة السريعة والإسعاف الفوري، كما يمتلك الدفاع المدني آليات متخصصة لفريق الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، وفريق معالجة القنابل غير المنفلقة، وفريق البحث والإنقاذ.

وفي ما يخص الكادر البشري، أشار مدير العلاقات والإعلام إلى، أن "جهاز الدفاع المدني في العراق يضم نحو 19,000 من الضباط والأفراد والموظفين، موزعين على مختلف المديريات في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان".

وأضاف، أن "جميع الأفراد تلقوا دورات تدريبية متخصصة داخل العراق وخارجه، مما يؤهلهم لأداء واجبات الدفاع المدني"، لافتاً إلى، أن "مؤهلاتهم تشمل تخصصات في الكيمياء والفيزياء والتخصصات الرياضية المتعلقة باللياقة البدنية والمجالات البيولوجية".

فيما شدّد شاكر على، أن "مهام الدفاع المدني تتضمن التعامل مع نظريات الاشتعال وسلوك النار، وتقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمصابين بالحوادث.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
