المركز الوطني لإدارة الأزمات: البدء بحصر أضرار السيول وتعويض المتضررين

أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات، اليوم السبت، المباشرة بحصر الأضرار وتعويض المتضررين في جميع محافظات العراق جراء السيول، فيما كشف عن اتخاذ إجراءات عاجلة لفك الحصار عن القرى الواقعة شرق محافظة كركوك، والعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار والسيول، حيث ذكر رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الفريق الركن جعفر البطاط للوكالة الرسمية، إنه "تم الإشراف على عملية تصريف الأمطار، ونحن الآن في ناحية قرة هنجير، حيث انقطعت خمس قرى بشكل كامل عن الطريق بسبب قوة السيول التي أدت إلى تدمير القناطر بالكامل".

كما لفت إلى، أن "جهد الوزارات ينصب على إعادة بناء القناطر وترتيبها؛ لنتمكن من الوصول إلى القرى"، مؤكدًا، أن "العمل يجري بوتيرة سريعة بعد تهيئة جميع المتطلبات".

وبشأن آلية تعويض المتضررين، أوضح البطاط أن "الآلية معممة على محافظة كركوك، ونعمل وفق الأمر الديواني رقم (30) لحصر الأضرار وتعويض المتضررين في جميع محافظات العراق".

بالمقابل، قال قائممقام كركوك، فلاح يايجلي، لـ(واع): إن "العمل الحالي يتركز في قرية شيخ جيري من أصل أربع قرى محاصرة، ونحاول إصلاح ما دمرته السيول، إلا أن الحل مؤقت، وتعمل عليه البلدية ودائرتا الطرق والجسور والبلديات والموارد المائية لفك الحصار عن مئات المواطنين شرق كركوك، باستخدام أنابيب (SBS) والحصى المخلوط لتمكين المواطنين من العبور".

في حين ذكر مدير طرق وجسور كركوك، علي أكبر رضا في حديثه للوكالة، إن "حجم الأضرار كبير، وأكثرها في ناحيتي ليلان وقرة هنجير، حيث كانت الأضرار بالغة بعد خروج طرق وقناطر عن الخدمة"، مبينًا، أن "العمل الحالي إجراء مؤقت لتمكين فرق الإغاثة من الوصول إلى القرى المحاصرة وتقديم الدعم الإنساني للعالقين فيها"، مؤكدًا، "حاجة مديريته إلى تخصيصات مالية طارئة لتغطية إصلاح ما دمرته السيول".