الأخبار

المركز الوطني لإدارة الأزمات: البدء بحصر أضرار السيول وتعويض المتضررين


 

أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات، اليوم السبت، المباشرة بحصر الأضرار وتعويض المتضررين في جميع محافظات العراق جراء السيول، فيما كشف عن اتخاذ إجراءات عاجلة لفك الحصار عن القرى الواقعة شرق محافظة كركوك، والعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار والسيول، حيث ذكر رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الفريق الركن جعفر البطاط للوكالة الرسمية، إنه "تم الإشراف على عملية تصريف الأمطار، ونحن الآن في ناحية قرة هنجير، حيث انقطعت خمس قرى بشكل كامل عن الطريق بسبب قوة السيول التي أدت إلى تدمير القناطر بالكامل".

كما لفت إلى، أن "جهد الوزارات ينصب على إعادة بناء القناطر وترتيبها؛ لنتمكن من الوصول إلى القرى"، مؤكدًا، أن "العمل يجري بوتيرة سريعة بعد تهيئة جميع المتطلبات".

وبشأن آلية تعويض المتضررين، أوضح البطاط أن "الآلية معممة على محافظة كركوك، ونعمل وفق الأمر الديواني رقم (30) لحصر الأضرار وتعويض المتضررين في جميع محافظات العراق".

بالمقابل، قال قائممقام كركوك، فلاح يايجلي، لـ(واع): إن "العمل الحالي يتركز في قرية شيخ جيري من أصل أربع قرى محاصرة، ونحاول إصلاح ما دمرته السيول، إلا أن الحل مؤقت، وتعمل عليه البلدية ودائرتا الطرق والجسور والبلديات والموارد المائية لفك الحصار عن مئات المواطنين شرق كركوك، باستخدام أنابيب (SBS) والحصى المخلوط لتمكين المواطنين من العبور".

في حين ذكر مدير طرق وجسور كركوك، علي أكبر رضا في حديثه للوكالة، إن "حجم الأضرار كبير، وأكثرها في ناحيتي ليلان وقرة هنجير، حيث كانت الأضرار بالغة بعد خروج طرق وقناطر عن الخدمة"، مبينًا، أن "العمل الحالي إجراء مؤقت لتمكين فرق الإغاثة من الوصول إلى القرى المحاصرة وتقديم الدعم الإنساني للعالقين فيها"، مؤكدًا، "حاجة مديريته إلى تخصيصات مالية طارئة لتغطية إصلاح ما دمرته السيول".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المركز الوطني لإدارة الأزمات: البدء بحصر أضرار السيول وتعويض المتضررين
الدفاع المدني: تعزيز قدراتنا بآليات متطورة من إنتاج عام 2025
مجلس القضاء الاعلى: الانتصار على الإرهاب وحده لا يكفي ما لم يتبع بسيادة حقيقية تحفظ الاستقلال
رئيس الوزراء: انتهاء بعثة اليونامي لا يعني نهاية الشراكة مع الأمم المتحدة
الموارد المائية: موجة الأمطار رفعت الخزين المائي وخففت الإطلاقات المائية
رئيس الوزراء يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
سيول كانون تنعش خزانات ديالى وتعيد الحياة لبحيرتي حمرين والعظيم
إبعاد 37 مخالفًا للإقامة عبر مطار النجف تنفيذا لتوجيهات الداخلية
رئيس الجمهورية وبوتين يناقشان تنفيذ الاتفاقيات ومواجهة تحديات المنطقة
رئيس الجمهورية: بعد سنوات طويلة من العزلة عاد العراق الى ممارسة دوره المحوري
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك