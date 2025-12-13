الرئيسية
رئيس الوزراء: انتهاء بعثة اليونامي لا يعني نهاية الشراكة مع الأمم المتحدة
وكالة انباء براثا
118
2025-12-13
آخر الاضافات
مجلس القضاء الاعلى: الانتصار على الإرهاب وحده لا يكفي ما لم يتبع بسيادة حقيقية تحفظ الاستقلال
رئيس الوزراء: انتهاء بعثة اليونامي لا يعني نهاية الشراكة مع الأمم المتحدة
الموارد المائية: موجة الأمطار رفعت الخزين المائي وخففت الإطلاقات المائية
رئيس الوزراء يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
سيول كانون تنعش خزانات ديالى وتعيد الحياة لبحيرتي حمرين والعظيم
إبعاد 37 مخالفًا للإقامة عبر مطار النجف تنفيذا لتوجيهات الداخلية
رئيس الجمهورية وبوتين يناقشان تنفيذ الاتفاقيات ومواجهة تحديات المنطقة
رئيس الجمهورية: بعد سنوات طويلة من العزلة عاد العراق الى ممارسة دوره المحوري
الاستخبارات العسكرية : إحباط محاولة دخول غير شرعي لأربعة أجانب عبر حدود نينوى
شرطة بغداد الكرخ تلقي القبض على متهم قام برمي رمانة يدوية على دار سكني
المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
942
ملابسهم غريبة الدينقراطية.. حركة جديدة تشغل مواقع التواصل في العراق وسط غموض حول أصحابها وتوجهاتها
394
حالة الطقس: استمرار تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة
354
الدفاع المدني: السيطرة على حريق داخل مبنى سينما غرناطة وسط بغداد
330
سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) يستأنف استقبال الزائرين
319
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
