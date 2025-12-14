وزير الداخلية يوجه بالاستعداد الكامل للزيارة الرجبية

وجه وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، بالاستعداد الكامل للزيارة الرجبية وتوفير الأجواء الآمنة.

وذكرت الوزارة في بيان أن"وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري ترأس، اجتماعاً في دائرة عمليات الوزارة، بحضور رئيس اللجنة الخدمية وأعضائها، فضلاً عن أعضاء اللجنة الأمنية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام".

وأضافت، أنه"جرى خلال هذا الاجتماع بحث التنسيق والعمل المشترك بين اللجان الأمنية والخدمية التي ستقدم الخدمات للزائرين الكرام خلال هذه الذكرى الخالدة التي تصادف في الخامس والعشرين من شهر رجب".

وأشار البيان إلى، أن"الاجتماع شهد مجموعة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين الذين أكدوا على أهمية إظهار هذه المناسبة بالشكل الذي يليق بها من جميع النواحي".

وأكد الشمري، بحسب البيان، على "الاستعداد الكامل لهذه المناسبة وتوفير الأجواء الآمنة والتهيؤ لتفويج الزائرين الى مدينة الكاظمية المقدسة وبالعكس".