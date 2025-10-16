الأخبار

العمليات المشتركة تعلن القبض على بائعي بطاقات ناخبين وتتوعد بإجراءات أكثر صرامة


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، (16 تشرين الأول 2025)، القبض على مروّجين وبائعي بطاقات ناخبين ومستهدفين للدعاية الانتخابية.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، للوكالة الرسمية، ، إن: "القيادة أصدرت قائمة من اللوائح والتوصيات الخاصة بالمخالفات الانتخابية، تُتابع بشكل مباشر من قبل القوات الأمنية، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف، أن "بعض المخالفات تندرج ضمن مواد قانونية قابلة للكفالة، فيما تشمل أخرى جرائم خطيرة تتعلق باستهداف المرشحين أو الإساءة إلى مقارهم أو الترويج لخطاب طائفي يمس السلم المجتمعي وسلامة العملية الانتخابية".

وأكد المحمداوي، أن "القيادة تعتمد على عمليات استباقية واستخبارية دقيقة للحفاظ على أمن المرشحين والمواطنين، إلى جانب المتابعة الميدانية لجميع الأنشطة الدعائية"، مشدداً على، "ضرورة العمل بحس وطني ومهني، وعدم الانجرار وراء حملات التهويل أو التضليل التي تسعى إلى الإساءة لسمعة العراق وتقويض الثقة بقدرات القوات الأمنية".

وأشار إلى، أن "القوات الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية من إلقاء القبض على عدد من المروجين لبيع البطاقات الانتخابية، وكذلك أشخاص تورطوا بالاعتداء على الدعاية الانتخابية للمقرات والمرشحين في أكثر من منطقة".

ولفت إلى، أن "الجهد الأمني يتركز حالياً على تهيئة بيئة مستقرة وآمنة تتيح للناخبين المشاركة بحرية، وللقوائم والمرشحين ممارسة أنشطتهم الدعائية ضمن الأطر القانونية"، مؤكداً، أن "المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة بحق أي جهة أو فرد يعبث بأمن العملية الانتخابية أو يحاول إثارة النعرات الطائفية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الداخلية تحظر العاب البوبجي وفورتنايت وروبلوكس خلال الاشهر المقبلة
الخدمات النيابية تكشف تفاصيل التحقيق بسقوط مجسر كربلاء.. الجميع احيل للقضاء
محاولة اغتيال فاشلة من قبل مسلحين مجهولين تطال احد المرشحات في محافظة كربلاء المقدسة
العمليات المشتركة تعلن القبض على بائعي بطاقات ناخبين وتتوعد بإجراءات أكثر صرامة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الحرب الناعمة واستراتيجية العدو في المرحلة المقبلة.. ما المهم الذي يجب تجهيزه؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الغرب واستعدادات المواجهة.. موازين القوى والانفجار القادم
وزير التربية يؤكد اغلاق ملف المحاضرين المجانيين: لا تعاقد خارج الأطر القانونية
النزاهة تستدعي محافظ نينوى السابق نجم الجبوري للتحقيق بشبهات فساد
معلومات تكشف للمرة الأولى عن قاتل المقبور "سلوان موميكا"
الدفاع تعلن تسلم جميع طائرات بيل 505 الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك