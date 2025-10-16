العمليات المشتركة تعلن القبض على بائعي بطاقات ناخبين وتتوعد بإجراءات أكثر صرامة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، (16 تشرين الأول 2025)، القبض على مروّجين وبائعي بطاقات ناخبين ومستهدفين للدعاية الانتخابية.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، للوكالة الرسمية، ، إن: "القيادة أصدرت قائمة من اللوائح والتوصيات الخاصة بالمخالفات الانتخابية، تُتابع بشكل مباشر من قبل القوات الأمنية، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف، أن "بعض المخالفات تندرج ضمن مواد قانونية قابلة للكفالة، فيما تشمل أخرى جرائم خطيرة تتعلق باستهداف المرشحين أو الإساءة إلى مقارهم أو الترويج لخطاب طائفي يمس السلم المجتمعي وسلامة العملية الانتخابية".

وأكد المحمداوي، أن "القيادة تعتمد على عمليات استباقية واستخبارية دقيقة للحفاظ على أمن المرشحين والمواطنين، إلى جانب المتابعة الميدانية لجميع الأنشطة الدعائية"، مشدداً على، "ضرورة العمل بحس وطني ومهني، وعدم الانجرار وراء حملات التهويل أو التضليل التي تسعى إلى الإساءة لسمعة العراق وتقويض الثقة بقدرات القوات الأمنية".

وأشار إلى، أن "القوات الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية من إلقاء القبض على عدد من المروجين لبيع البطاقات الانتخابية، وكذلك أشخاص تورطوا بالاعتداء على الدعاية الانتخابية للمقرات والمرشحين في أكثر من منطقة".

ولفت إلى، أن "الجهد الأمني يتركز حالياً على تهيئة بيئة مستقرة وآمنة تتيح للناخبين المشاركة بحرية، وللقوائم والمرشحين ممارسة أنشطتهم الدعائية ضمن الأطر القانونية"، مؤكداً، أن "المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة بحق أي جهة أو فرد يعبث بأمن العملية الانتخابية أو يحاول إثارة النعرات الطائفية".