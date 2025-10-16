الدفاع تعلن تسلم جميع طائرات بيل 505 الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس (16 تشرين الأول 2025)، عن تسلم جميع طائرات "بيل 505" الأميركية ضمن صفقة ضمّت 15 طائرة وصلت العراق على وجبتين، مؤكدةً أن 6 طائرات متطورة بينها اثنتان من نوع "كاراكال" فرنسية الصنع ستصل قبل نهاية العام الحالي.

وقال مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الدفعة الجديدة من الطائرات الأميركية بيل 505 تعد إضافة كبيرة، وبالذات إلى كلية طيران الجيش"، مبيناً أن "هذه الطائرات هي الوجبة الأخيرة من الصفقة التي تم التعاقد عليها سابقاً بشراء 15 طائرة".

وأضاف أن "سبع طائرات وصلت العام الماضي ومؤخراً وصلت ثماني طائرات"، مشيراً إلى أن "الطائرات أُرسلت إلى قيادة طيران الجيش، وبالذات إلى كلية طيران الجيش لتحديث الأسطول التدريبي لها".

وأكد أن "هناك تدريباً آخر لمعلمين طيران الجيش، حيث إن عملية إعداد المعلمين ستُؤهل عن طريق هذه الطائرات المتقدمة، التي ستضيف نقلة نوعية في التدريب وإعداد الطيارين".

وأوضح الخفاجي أن "طائرات بيل 505 تمثل أسلحة فعالة في الإسناد والدعم الناري"، لافتاً إلى أن "عملية الإعداد تمت وفق رؤية استراتيجية أعدّها المختصون وتُعد من المستويات العليا".

وأشار إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة يركز على أهمية التسليح واقتناء معدات حربية متطورة"، مبيناً أن "وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يعدّان العدة لتهيئة مدخرات التدريب التي تمكّن القوات من تقديم الدعم والإسناد في الأوقات العصيبة".

وتابع أن "الوجبة الحالية تمثل نقلة نوعية في مجال التدريب وتحسينه، ورفع مستوى الطيارين"، موضحاً أن "العراق تسلّم طائرتين من نوع كاراكال الفرنسية، وستصل اثنتان أخريان خلال الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل، فيما ستصل الطائرتان الأخيرتان في نهاية كانون الأول ليكتمل تسلم 6 طائرات متطورة جداً قبل نهاية العام".