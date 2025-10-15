التربية توضح بشأن منح المدارس عطلة خلال فترة الانتخابات المقبلة

نفت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (15 تشرين الاول 2025)، صدور أي قرار رسمي بتحديد موعد أو مدة عطلة المدارس في بغداد والمحافظات خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح صحفي إن "الوزارة لم تصدر حتى الآن أي توجيهات أو قرارات رسمية تتعلق بتعطيل الدوام في المدارس الحكومية أو استثناء المدارس الأهلية من العطلة"، مبيناً أن "الوزارة بانتظار القرارات النهائية التي ستصدر من الجهات العليا والمختصة بهذا الشأن".

وأشار السيد الى أن "ما تم تداوله مؤخراً بشأن تعطيل المدارس هو مجرد مفاتحة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتفريغ بعض المدارس قبل موعد الاقتراع، بغية تهيئتها كمراكز انتخابية، إلا إن موعد بدء تسليم المدارس أو عطلتها لم يحدد حتى الآن".

وأضاف المتحدث أن "عدداً من الملاكات التربوية ستشارك فعلياً في العملية الانتخابية ضمن فرق عمل المفوضية، ما يتطلب تنسيقاً مسبقاً بين وزارة التربية والجهات المعنية لضمان انسيابية الدوام وتعويض الطلبة عن مدة الانقطاع المؤقت".

وبين أن "الوزارة ومن خلال خطتها الدراسية للعام الدراسي (2025 – 2026)، وضعت آليات لتغطية المنهاج الدراسي عبر فضائية التلفزيون التربوي والمدرسة الإلكترونية، لضمان عدم تأثر الطلبة بالعطلة الخاصة بالانتخابات".