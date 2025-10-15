الأخبار

تفاصيل جديدة عن اغتيال عضو مجلس بغداد صفاء المشهداني


دخلت الانتخابات العراقية، مرحلة جديدة وغير مسبوقة منذ سنوات، بعد اغتيال احد المرشحين وعضو في مجلس محافظة بغداد، في اول عملية اغتيال ضمن "التنافس الانتخابي" منذ اكثر من 10 سنوات، حيث تعود هذه الأجواء الى ما قبل .

وانتشر خبر اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح عن تحالف السيادة صفاء المشهداني بعد الساعة 2 فجر اليوم بانفجار عبوة لاصقة في عجلته في قضاء الطارمية شمال بغداد خلال جولة يقوم بها تتعلق بحملته الانتخابية كما يقول المقربون منه.

واصدر المكتب الإعلامي لصفاء المشهداني بيانا بمقطع فيديو تحدث فيه مدير مكتبه عن بعض تفاصيل الحادثة، حيث اتهم جهات سياسية لم يذكرها بالوقوف وراء الحادثة، كما أشار الى انها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المشهداني الى محاولة اغتيال، قبل ان تنجح هذه المرة.

واتهم مدير مكتب المشهداني مصطفى الحيالي، بوجود "مؤامرة" وراء اغتيال المشهداني من خلال وضع العبوة اللاصقة في عجلته عندما كان خارج منطقته الطارمية، ثم تفجيرها بعد دخوله المنطقة، في محاولة لضرب عصفورين بحجر واحد، اغتيال صفاء المشهداني، والايحاء بان الطارمية غير امنة وانه تم اغتياله داخل المنطقة.

وتعد حاثة اغتيال مرشح للانتخابات وعضو في مجلس محافظة، حدثا استثنائيا وتطورا مثيرا على صعيد الانتخابات حيث ان التنافس الانتخابي الدموي غادره العراقيون منذ ما قبل 2013، كما من المتوقع ان تنعكس الحادثة الى "ترهيب انتخابي"، فربما سيخشى الكثير من العراقيون الذهاب الى مراكز الانتخابات بعد الان خوفا من الاستهداف، كما ان العديد من المرشحين سيبدأون باتخاذ احتياطات اكثر، بل ان عملية الترشيح ودخول عالم السياسة سيكون "مقننًا" ولن يكون مفتوحا للجميع فالكثيرون سيحجمون عن الخوض بهذا المجال خوفا من الاستهداف.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
