ترامب يبعث برسالة إلى رئيس الجمهورية

تلقى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، (15 تشرين الأول 2025)، رسالة تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 93 لليوم الوطني العراقي.

وأكد الرئيس ترامب في رسالته بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التزام الولايات المتحدة الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع العراق والتعاون المشترك في المجالات كافة وبما يعزز الاستقرار الإقليمي".

وذكر ترامب في نص الرسالة، وفقاً للبيان أن "شعب الولايات المتحدة أمريكا يسرّه أن يتقدم بأصدق التهاني والتبريكات للعراق حكومة وشعباً احتفاء باليوم الوطني العراقي الـ 93".

وأشار إلى، أن "هذا العام تميز بإنجازات ملحوظة تسلط الضوء على قدرة العراق على الصمود وقيادته المتنامية في المنطقة، كما أبرزت الاستضافة الناجحة لقمة الجامعة العربية في بغداد قدرة العراق على تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المجاورة،" مؤكداً، أن "زيارة مجلس الأعمال الأمريكي العراقي في شهر نيسان أكدت على متانة الشراكة الاقتصادية المشتركة".

وجدد ترامب "التزام الولايات المتحدة الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع العراق،" مشيراً إلى "العمل المشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة ومواصلة الضغط لمنع عودة داعش، ومؤكداً التطلع قدماً لمواصلة التعاون في الأولويات المشتركة والبناء على زخم النجاحات الاقتصادية".

واختتم ترامب رسالته بالقول: نتمنى لكم ولجميع العراقيين عيداً سعيداً وعاماً مليئاً بالسلام والتقدم والازدهار".