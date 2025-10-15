الناطق باسم القائد العام: تفوق مكافحة الإرهاب بالمحافل الدولية يعكس جاهزية قواتنا المسلحة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن تفوق جهاز مكافحة الإرهاب في المحافل الدولية يعكس مكانة وجاهزية القوات العراقية المسلحة، فيما أشار إلى أن الاستقرار الأمني في العراق انعكس إيجاباً على الإعمار والخدمات والوضع العام، حيث ذكرالنعمان للوكالة الرسمية، إن "جهاز مكافحة الإرهاب يشارك سنوياً في مسابقة المحارب الدولية، التي وصلت إلى نسختها الرابعة عشرة، وفيها محكمتان دوليتان، وفي ضوء النتائج التي تحققها الفرق المشاركة التي تمثل مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة للدول المشاركة يكون هناك تصنيف سنوي لمستوى الجهاز أو القيادة المعنية".

وأضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب حقق في النسخة الماضية من المسابقة مراتب متقدمة، حيث كان هناك إصرار وعزيمة من قبل أبطال الجهاز، وبرعاية مباشرة ودعم من القائد العام للقوات المسلحة، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالفريق، من ناحية الإعداد والتجهيز، وكان مواكباً لنتائج الفريق الفردية التي تحققت خلال فترة هذه المسابقة التي استمرت ستة أيام"، وتابع، أن "التمارين ومنها (الأسد المتأهب)، تعكس القدرة التي وصل إليها جهاز مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "هناك دعماً كبيراً جداً من القائد العام القوات المسلحة لجهاز مكافحة الإرهاب منذ تسلم الحكومة الحالية لمهامها، وزار الجهاز وكانت توجيهاته دليل عمل سار عليه الجهاز لحين وصوله إلى هذه النتائج المشرفة في المحافل الدولية".

كما أوضح، أن "جهاز مكافحة الإرهاب يواصل جهوده اليومية في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية"، مؤكداً أن "الجهد الذي يقوم به الجهاز، إلى جانب باقي صنوف القوات الأمنية لضمان الاستقرار الأمني في العراق انعكس إيجاباً على الإعمار والخدمات والوضع العام الذي يشهده العراق من ناحية الاستقرار الأمني وتعزيز المكانة الدولية للعراق بفضل تضحيات القوات الأمنية".

كذلك لفت إلى أن "هذه المسابقة السنوية مهمة جداً، ويجري التحضير أيضاً لتمرين (الأسد المتأهب)، للمشاركة في المحافل"، مبيناً أن "اختيارنا للمسابقات والمشاركات يعتمد على حجم وأهمية الفرق والدول المشاركة لذلك نحن حريصون على الاشتراك سنوياً في هذه المسابقة".

فيما أكد، أن "المشاركة في المسابقة مع دول كأمريكا، وفرنسا، وإسبانيا، ودول عربية وأوروبية أخرى، والتنافس معها والتفوق عليها، يعكس المكانة والجاهزية التي وصل إليها جهاز مكافحة الإرهاب، وهو يعد ممثلاً للقوات المسلحة العراقية"، مشدداً على أن "هذا الإنجاز يعكس أيضاً الجاهزية التي وصلت إليها قواتنا المسلحة في تحقيق الأمن داخل العراق".

وأضاف، أن "تمرين (الأسد المتأهب) يختلف عن المسابقة، فهو تمرين سنوي تشارك فيه فرق العمليات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب أيضاً، ويصدر عنه التقييم السنوي لمستوى الأداء والمرتبة التي وصل إليها جهاز مكافحة الإرهاب أو العمليات الخاصة"