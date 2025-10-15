الأخبار

الناطق باسم القائد العام: تفوق مكافحة الإرهاب بالمحافل الدولية يعكس جاهزية قواتنا المسلحة


 

 

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن تفوق جهاز مكافحة الإرهاب في المحافل الدولية يعكس مكانة وجاهزية القوات العراقية المسلحة، فيما أشار إلى أن الاستقرار الأمني في العراق انعكس إيجاباً على الإعمار والخدمات والوضع العام، حيث ذكرالنعمان للوكالة الرسمية، إن "جهاز مكافحة الإرهاب يشارك سنوياً في مسابقة المحارب الدولية، التي وصلت إلى نسختها الرابعة عشرة، وفيها محكمتان دوليتان، وفي ضوء النتائج التي تحققها الفرق المشاركة التي تمثل مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة للدول المشاركة يكون هناك تصنيف سنوي لمستوى الجهاز أو القيادة المعنية".

وأضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب حقق في النسخة الماضية من المسابقة مراتب متقدمة، حيث كان هناك إصرار وعزيمة من قبل أبطال الجهاز، وبرعاية مباشرة ودعم من القائد العام للقوات المسلحة، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالفريق، من ناحية الإعداد والتجهيز، وكان مواكباً لنتائج الفريق الفردية التي تحققت خلال فترة هذه المسابقة التي استمرت ستة أيام"، وتابع، أن "التمارين ومنها (الأسد المتأهب)، تعكس القدرة التي وصل إليها جهاز مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "هناك دعماً كبيراً جداً من القائد العام القوات المسلحة لجهاز مكافحة الإرهاب منذ تسلم الحكومة الحالية لمهامها، وزار الجهاز وكانت توجيهاته دليل عمل سار عليه الجهاز لحين وصوله إلى هذه النتائج المشرفة في المحافل الدولية".

كما أوضح، أن "جهاز مكافحة الإرهاب يواصل جهوده اليومية في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية"، مؤكداً أن "الجهد الذي يقوم به الجهاز، إلى جانب باقي صنوف القوات الأمنية لضمان الاستقرار الأمني في العراق انعكس إيجاباً على الإعمار والخدمات والوضع العام الذي يشهده العراق من ناحية الاستقرار الأمني وتعزيز المكانة الدولية للعراق بفضل تضحيات القوات الأمنية".

كذلك لفت إلى أن "هذه المسابقة السنوية مهمة جداً، ويجري التحضير أيضاً لتمرين (الأسد المتأهب)، للمشاركة في المحافل"، مبيناً أن "اختيارنا للمسابقات والمشاركات يعتمد على حجم وأهمية الفرق والدول المشاركة لذلك نحن حريصون على الاشتراك سنوياً في هذه المسابقة".

فيما أكد، أن "المشاركة في المسابقة مع دول كأمريكا، وفرنسا، وإسبانيا، ودول عربية وأوروبية أخرى، والتنافس معها والتفوق عليها، يعكس المكانة والجاهزية التي وصل إليها جهاز مكافحة الإرهاب، وهو يعد ممثلاً للقوات المسلحة العراقية"، مشدداً على أن "هذا الإنجاز يعكس أيضاً الجاهزية التي وصلت إليها قواتنا المسلحة في تحقيق الأمن داخل العراق".

وأضاف، أن "تمرين (الأسد المتأهب) يختلف عن المسابقة، فهو تمرين سنوي تشارك فيه فرق العمليات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب أيضاً، ويصدر عنه التقييم السنوي لمستوى الأداء والمرتبة التي وصل إليها جهاز مكافحة الإرهاب أو العمليات الخاصة"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الناطق باسم القائد العام: تفوق مكافحة الإرهاب بالمحافل الدولية يعكس جاهزية قواتنا المسلحة
وزارة التعليم العالي: إنجاز 100 ألف بحث علمي من أصل 190 ألفاً
وزارة الداخلية: أقصى العقوبات بحق ثلاثة منتسبين اعتدوا على مواطن في بغداد
الموارد المائية: الاتفاقية الإطارية مع تركيا تتضمن 6 مشاريع لحصاد المياه واستصلاح الأراضي
وزارة الشباب والرياضة: معرض الوظائف هذا العام سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل
محافظة النجف الأشرف: خطط ميدانية لتأمين مراكز الاقتراع استعداداً للانتخابات البرلمانية
مديرية شرطة الطاقة: بدء العمل بالطائرات المسيرة لمراقبة الأنابيب النفطية والحقول والآبار
السيطرة النوعية: حملات تدقيق للأجهزة والمعدات الصناعية والتجارية بمحافظتي البصرة والمثنى
رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في استشهاد المرشح صفاء المشهداني
وزارة الداخلية: أكثر من 46 مليون مواطن مسجل بايومترياً في نظام المعلومات المدني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك