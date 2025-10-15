وزارة التعليم العالي: إنجاز 100 ألف بحث علمي من أصل 190 ألفاً

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، إنجاز 100 ألف بحث علمي من أصل 190 ألفاً خلال ثلاث سنوات، وفيما بين أن نجاح التعليم العالي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والتنمية، دعا إلى استثمار حقيقي في طاقات العقول الشابة، حيث ذكرالعبودي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة استعرضت في المؤتمر الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، وشهدت النسخة الثانية من المؤتمر عقد شراكات دولية مهمة ستسهم في تطوير التعليم العالي في العراق"، موضحًا أن "هذه الشراكات ستعزز التعاون في مجالات التدريب والتطوير الأكاديمي، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تحديث منظومتها التعليمية".

وأضاف أن "من أهم ما عرضته الوزارة هو وضع الحجر الأساس للمختبرات العلمية المتخصصة والمنظومة تحت الحرجة، فضلاً عن مشروع الأتمتة الشاملة في التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في القطاع، وجميع هذه الإنجازات تحققت من خلال قرارات مدروسة وفريق عمل جماعي انعكس أثره إيجابًا على المسيرة التعليمية ودعم البحوث العلمية".

كما لفت العبودي إلى أن "الوزارة تمتلك اليوم نحو 190 ألف بحث علمي، من بينها أكثر من 100 ألف بحث أُنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية، أي ما يعادل ثلثي البحوث المنتجة في تاريخ الوزارة"، مبينًا أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل الخطة والأهداف التي وضعتها الوزارة ضمن رؤيتها للنهوض بالبحث العلمي".

فيما ختم العبودي بالقول: إن "المشروع البحثي في العراق مستمر، ونأمل أن تواصل الإدارات المقبلة في الوزارة هذه المسيرة، لأن نجاح التعليم العالي والبحث العلمي ينعكس إيجابًا على مفاصل الدولة كافة، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، كما أنه يمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقات العقول الشابة".