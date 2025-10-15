محافظة النجف الأشرف: خطط ميدانية لتأمين مراكز الاقتراع استعداداً للانتخابات البرلمانية

صرّح محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، اليوم الأربعاء، عن خطط ميدانية لتأمين مراكز الاقتراع استعداداً للانتخابات البرلمانية، فيما أكد استعداد الأجهزة الأمنية والإدارية في المحافظة، مع توفير الأجواء الآمنة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية، حيث ذكر كناوي للوكالة الرسمية، إن "هنالك استعداداً للأجهزة الأمنية والدوائر المعنية، لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتوفير الأجواء الآمنة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية، جاء ذلك عقب عقده مؤتمراً أمنياً مع مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وقائد شرطة النجف وعدد من القادة الأمنيين".

كذلك أضاف، أن "الاجتماع بحث أهمية تأمين مراكز الاقتراع ومخازن المفوضية والطرق المؤدية إليها"، مشدداً على "ضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والدوائر المعنية لضمان نجاح العملية الانتخابية في عموم أقضية ونواحي المحافظة"، وتابع، أن "التوجيهات شملت متابعة الخطط الميدانية وتكثيف الجهود المشتركة"، داعياً إلى "العمل بروح الفريق الواحد لتوفير بيئة مستقرة وآمنة تسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم".