الداخلية تدعو المقبولين في معهد إعداد المفوضين إلى الالتحاق بكلية الشرطة

دعت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، المقبولين في الدورة 12 لمعهد إعداد مفوضي الشرطة للالتحاق غداً إلى عمادة كلية الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان إن "المشمولين عليهم الالتحاق يوم غدٍ الاربعاء الموافق (15/10/2025) في عمادة كلية الشرطة عند الساعة السابعة صباحاً، للمباشرة بالدورة الثانية عشرة لمعهد إعداد مفوضي الشرطة".

وأضافت أن "ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الذي وجّه بقبول جميع أبناء شهداء الشرطة الذين اجتازوا الفحص الطبي والبدني والمقابلة، إلى جانب أبناء عوائل الشهداء والسجناء السياسيين وجميع الأقليات الذين تقدموا للتسجيل في هذه الدورة".