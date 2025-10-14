الأخبار

مطار البصرة: وصول أول أجهزة فحص لمنظومة التفتيش الأمني


 

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن تسلم مطار البصرة الدولي أول أجهزة لمنظومة التفتيش الأمني، حيث ذكر مدير المطارات في وزارة النقل حسين الزبيدي في بيان، إنه "بتوجيه من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، لرفع كفاءة الأداء الأمني وتطوير البنى التحتية للمطارات العراقية، وصلت إلى مطار البصرة أجهزة فحص أشخاص من نوع (Body Scan – Rohde & Schwarz)، حيث تم توزيعها داخل صالة المسافرين لتعمل وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية في مجال الأمن والسلامة".

وأضاف، أن "هذه الاجهزة، تعد الأولى من نوعها التي تدخل العراق، ضمن مشروع تجهيز ونصب وتشغيل أجهزة فحص الحقائب والأشخاص والعجلات، المتعاقد عليه من قبل محافظة البصرة "، لافتاً إلى أن "الأجهزة تم تركيبها وتشغيلها بنجاح".

كما أكد الزبيدي، أن "هذه الخطوة تمثل إنجازاً نوعياً يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الأمنية والارتقاء بجودة الأداء في مطار البصرة الدولي، الذي أصبح اليوم المطار الأول في العراق الذي يضم هذه التقنية المتقدمة".

