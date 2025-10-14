الأخبار

وزارة النقل: السعي لإعداد قانون خاص لتشكيل هيئة تنفيذ طريق التنمية


أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لتأسيس هيئة تنفيذ مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، فيما أكد السعي لإنشاء شركة خاصة لتكون الذراع التنفيذي لهيئة طريق التنمية، إذ ذكر السعداوي للوكالة الرسمية، إن "اللجنة العليا لطريق التنمية تعمل الآن على تشريع قانون خاص أسميناه هيئة تنفيذ مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير"، لافتاً إلى أن "هذه الهيئة ستكون هيئة مستقلة مرتبطة برئاسة الوزراء يرأسها شخص مختص بدرجة وزير لها صلاحيات كبيرة، استثناء من القوانين النافذة لها".

كذلك أضاف أن "مجلس إدارة الهيئة يعتبر مجلس وزراء مصغر، حيث تعمل اللجنة العليا على إبعاد هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الكبير عن أكبر تحدٍ يواجه المستثمر والقطاع الخاص وهو البيروقراطية الإدارية والروتين الذي تتعامل به الوزارات"، وتابع أن "القضية الأخرى التي تعمل عليها اللجنة العليا من أجل تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه هذا المشروع والإسراع في إنجازه هي تأسيس شركة خاصة، هذه الشركة الخاصة ستكون مرتبطة بصندوق التنمية، وستكون هي الذراع التنفيذي للهيئة المزمع تشكيلها"، مشيراً إلى أن "دور الهيئة سيكون إصدار الموافقات وتذليل الصعوبات، أما الذراع التنفيذي لهذه الهيئة فهو الشركة الخاصة التي يعمل عليها الآن المستشار أوليفر وايمن".

