محكمة استئناف الرصافة تنظم ورشة لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء، ورشة لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان له، أن "رئاسة المحكمة نظمت ورشة عمل عن التحقيق المالي الموازي بمشاركة محققين قضائيين، لتعزيز مهاراتهم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مبيناً أن "حضر الورشة كلا من القاضي الأول لمحكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد، ومعاون مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسين علي، ومدير قسم التحليل المالي وليد أحمد، ومدير قسم البحوث والدراسات مهند ثائر".

وأضاف أن "الورشة تناولت أهمية التحقيق المالي الموازي في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتهريب العملة"، لافتاً الى أن "الورشة استعرضت أساليب تهريب العملة وسبل التعاون الدولي للوصول إلى نتائج دقيقة تحال إلى المحاكم".

كما لفت الى أنه "تمت مناقشة أهداف وأساليب التحقيق المالي ودوره في تعطيل الشبكات العابرة للحدود، والفروقات بين التحليل المالي والتحقيق المالي وأبرز التحديات المرتبطة بهما".