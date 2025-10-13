الدفاع تعلن استلام الدفعة الثانية من المروحيات الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، (13 تشرين الأول 2025)، عن استقبال الدفعة الثانية من الطائرات المروحية (بيل 505) الأمريكية في قاعدة الشهيد العميد محمد علاء الجوية (بلد سابقا) في محافظة صلاح الدين.

وقالت الدفاع في بيان ان القاعدة الجوية، استقبلت الدفعة الثانية من الطائرات الأمريكية (بيل 505)، التي تضم ثماني طائرات حديثة، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الرامية إلى دعم وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية في مختلف صنوفها".

وأوضحت، ان "هذا الاستلام، يأتي ضمن خطة وزارة الدفاع لتحديث منظومات الطيران العسكري ورفع كفاءة التدريب الجوي والقدرات القتالية، بما ينسجم مع متطلبات المهام الموكلة إلى طياري الجيش العراقي".

وطائرة (بيل 505) هي مروحية خفيفة حديثة متعددة المهام، تم تصنيعها في أمريكا بواسطة شركة بيل للمروحيات (Bell Helicopters).

وتُستخدم مروحية Bell 505 على نطاق واسع في مهام التدريب، والنقل الشخصي وكبار الشخصيات (VIP)، وخدمات مشاهدة المعالم، وتطبيقات إنفاذ القانون.

ويُعد العراق من بين الدول المشغلة لها، حيث تسلمت قيادة طيران الجيش العراقي 7 مروحيات من هذا الطراز في تموز 2024، ضمن عقد لشراء 15 مروحية.