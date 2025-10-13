ضبط طن من الأدوية المهربة في ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، ضبط مخزن وهمي يحتوي على أكثر من طن من الأدوية المهربة.

وقالت الدائرة في بيان إن "شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة بقسم التفتيش والشكاوى نفذت حملة مشتركة بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومخابرات ديالى، أسفرت عن ضبط مخزن وهمي يحتوي على أكثر من طن من الأدوية المهربة".

وأكدت "مصادرة الأدوية المضبوطة وإحالة المخالف إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مبينةً أن "هذا الإجراء يأتي تأكيدًا لحرص دائرة الصحة على حماية المواطنين وضمان تداول الأدوية وفق الضوابط والتعليمات الوزارية".