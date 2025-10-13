الاتحاد الوطني يوضح أهداف زيارة بافل طالباني إلى العاصمة

أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة، اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025)، أن زيارة رئيس الاتحاد الوطني بافل جلال طالباني إلى بغداد تهدف إلى حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتعزيز العلاقات بين المركز والإقليم.

وقال بيرة في تصريح صحفي إن “زيارة بافل تهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات وإجراء انتخابات سلمية، ونريد أن يثق المواطنون الكرد بالبرلمان والحكومة الاتحادية في العراق، وأن بغداد هي القوة، وهي الحل لمشاكل إقليم كردستان”.

وأشار إلى أن “الملف المالي يشكل جوهر الزيارة، خصوصاً في ظل استمرار أزمة الرواتب وتأخر صرفها منذ أشهر، ما يتطلب حلولاً حقيقية بالتنسيق المباشر مع الحكومة الاتحادية”.

وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قد وصل إلى بغداد أمس الأحد، والتقى بعدد من كبار المسؤولين الاتحاديين، بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث معهم ملفات الرواتب، والنفط، والإيرادات المالية المشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل.

وبحسب مصادر سياسية، فإن الزيارة تأتي في إطار مساعٍ لإيجاد تفاهمات مستدامة تضمن صرف الرواتب في مواعيدها، وتخفيف حدة التوتر السياسي بين الجانبين، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات في إقليم كردستان.