عاجل :
القسام تعلن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا ضمن عملية تبادل الأسرى في غزة
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : فلسطين بعد وقف إطلاق النار..حقائق بين من ربح ومن خسر؟
وكالة انباء براثا
56
2025-10-13
الاتحاد الوطني يوضح أهداف زيارة بافل طالباني إلى العاصمة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن فضائع الكيان الغاصب وتداعياتها.. قراءة تكشف خبايا الحرب الأخيرة
الشيخ جلال الدين الصغير : فلسطين بعد وقف إطلاق النار..حقائق بين من ربح ومن خسر؟
رئيس الجمهورية يؤكد للناتو: العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار وهو مقبل على إجراء الانتخابات
وزيرة الاتصالات: لم نوقع أي عقد مع شركة فودافون
الداخلية تصدر توضيحاً بشأن صور المرشحين للانتخابات
الشيخ همام حمودي: هيئة مراقبة الواردات الاتحادية كيان دستوري مستقل
وزارة الموارد المائية: البلاد امام تحدٍ حقيقي على صعيد المياه
وزارة الدفاع: خطط استراتيجية وتكتيكية للتصويت الخاص والعام
رئيس الوزراء يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ بشأن غزة
لجنة التربية النيابية: تعطيل الدوام للمدارس التي ستكون مراكز امتحانية لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
1848
حالة الطقس: تساقط للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة
496
وفاة مدير النجدة العامة اللواء محمد الربيعي
383
الحشد يعلن القبض على قيادي في حزب البعث: تورط بجرائم بشعة ويحاول زرع الفتن
382
قوة أمنية تصل الرمادي لاعتقال متظاهرين من حزب الحلبوسي
369
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
