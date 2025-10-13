رئيس الجمهورية يؤكد للناتو: العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار وهو مقبل على إجراء الانتخابات

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025)، لحلف الناتو أن العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار، وهو مقبل على إجراء الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم، في قصر بغداد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، الجنرال كريستوف هنتزي، والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أن "الرئيس رشيد أكد، خلال اللقاء، حرص العراق على توطيد علاقات التعاون مع حلف الناتو في مجالات التدريب والدعم الاستشاري وتطوير القدرات العسكرية، بما يسهم في الارتقاء بأداء المؤسسات العسكرية العراقية".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء شهد استعراض التطورات في المنطقة، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام"، مبينًا أن "العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار، وهو مقبل على استحقاق ديمقراطي يتمثل في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، ونسعى إلى أن تكون انتخابات حرّة ونزيهة، تُعبّر عن تطلعات جميع أطياف الشعب العراقي".

وتطرق رئيس الجمهورية إلى "مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين في نيويورك، وأبرز ما تضمنته كلمة العراق من مواقف تجاه القضايا المحلية والدولية"، مشيرًا إلى "انعقاد المؤتمر الدولي بشأن إعادة الأشخاص من مخيم الهول والمخيمات المحيطة وأماكن الاحتجاز، والدعم الدولي المُقدَّم للعراق في غلق هذا الملف الإنساني".

من جانبه، أعرب قائد بعثة الناتو، بحسب البيان، عن "شكره وتقديره لفخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال"، مؤكدًا "استعداد الحلف لمواصلة دعم العراق من خلال برامجه التدريبية والاستشارية، وتعزيز أطر الشراكة القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة".