امني: خلايا البعث ماتزال موجودة في المحافظات

أكد الخبير الأمني سيف رعد، اليوم الأحد، أن بعض الخلايا البعثية لا تزال تتحرك في عدد من المحافظات العراقية، مشدداً على أن الأجهزة الاستخبارية تواصل جهودها الحثيثة في رصد ومتابعة تلك التحركات لمنع أي محاولة لإعادة إحياء الحزب المحظور.

وقال رعد في تصريح ل /المعلومة/، إن “الخلايا البعثية متواجدة في بعض المحافظات وتحاول استغلال الأوضاع السياسية والأمنية للتغلغل مجدداً في المجتمع”.

وأضاف “من يروج للفكر البعثي يعلم جيداً أنه لا توجد أي فرصة لعودة الحزب المقبور إلى الساحة السياسية، لا قانونياً ولا شعبياً”، مبيناً أن “من ينجرف وراء هذه الدعوات هو شخص مغرر به يجهل حجم الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي بحق العراقيين على مدى عقود”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحذيرات برلمانية وأمنية من محاولات تقودها أطراف داخلية وخارجية لإعادة تدوير رموز النظام السابق، وسط تأكيدات حكومية بأن أي نشاط يحمل الفكر البعثي سيواجه بحزم وفقاً للقانون